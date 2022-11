Są chętni na majątek Go Sport

Dziesiątego listopada tego roku minął termin wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym przez syndyka – kancelarię Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. procesie sprzedaży majątku Go Sport Polska.

W grudniu umowa sprzedaży?

Syndyk wybrał już podmiot, który złożył najlepszą propozycję, ale ponieważ trwa jeszcze procedura, nie może go jeszcze ujawnić. Kancelaria chce do 16 grudnia tego roku podpisać umowę sprzedaży.

Sieć Go Sport miała salony w 25 galeriach handlowych. Umowy najmu zostały rozwiązane przez wynajmujących pod koniec marca tego roku, gdy sieć zamknęła sklepy, czyli przed ogłoszoną przez sąd w lipcu 2022 r. upadłością.

Całość na propertynews.pl