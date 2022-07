Salomon i Lacoste z większą przestrzenią we Wrocław Fashion Outlet

Obecny sklep Salomon we Wrocław Fashion Outlet znajduje się blisko wejścia głównego do centrum. Jest to jedyny salon marki na terenie Dolnego Śląska.

- Otwarcie nowego salonu Salomon to kolejny etap w udanej i wieloletniej współpracy naszego centrum z tą marką. Słynie ona z wieloletniej tradycji i wysokiej jakości, - to dla nas szczególnie ważne, by klienci Wrocław Fashion Outlet mieli dostęp do najlepszych produktów znanych marek – mówi Ewa Pawłowska, Leasing Director Wrocław Fashion Outlet.