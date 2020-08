Salon 50 style we Wzorcowni

Do grona najemców należącego do EPP centrum handlowego Wzorcownia we Włocławku dołączył multibrandowy salon z odzieżą i obuwiem sportowym 50 style.

Lokal o powierzchni 318 mkw. znajduje się w budynku głównym na poziomie -1.

Nowy najemca 50 style wzbogacił ofertę Wzorcowni o produkty najbardziej znanych sportowych marek, wzmacniając propozycję modową naszego włocławskiego centrum skierowaną do całej rodziny.