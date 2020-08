Salon Agata na Okęciu przeszedł generalny remont. Nowością są specjalne strefy inspiracji

Sieć Agata udostępniła klientom swój flagowy obiekt na warszawskim Okęciu. Jeden z dwóch punktów sprzedaży sieci na mapie Warszawy przeszedł generalny remont. Na miejscu klienci mogą poznać nowe koncepty aranżacji wnętrz.

Salon Agata, znajdujący się przy Alei Krakowskiej 61 w Warszawie, wyróżnia się nowoczesnymi rozwiązaniami aranżacyjnymi. Obiekt liczy blisko 19 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, które obejmują trzy piętra z szeroką ofertą produktową marki. W świeżo zmodernizowanym sklepie marka przygotowała ekspozycje mebli w różnych stylach i ponad 180 boksów aranżacyjnych. Klienci znajdą w nich inspirujące pomysły na urządzenie m.in. kuchni, pokoju dziennego, dziecięcego, jadalni czy sypialni. Nowością w ekspozycji oferty są także specjalne strefy inspiracji od marki Agata przedstawiające popularne motywy wnętrzarskie: Modern, Glamour, Natural, Romantica, Young oraz specjalna strefa inspiracji MN’S dla mężczyzn. Z kolei na parterze salonu znajduje się m.in. oferta stylowych dodatków dla domu, takich jak lampy, dywany, tekstylia, dekoracje, akcesoria do kuchni, jadalni, czy łazienki.

Gruntowny remont warszawskiego obiektu zaczął się w listopadzie 2019 roku.

- Generalna przebudowa salonu Agata na warszawskim Okęciu to jedna z naszych kluczowych inwestycji. Prace zostały przeprowadzone kompleksowo i na szeroką skalę: począwszy od wymiany wszystkich instalacji, poprzez montaż nowoczesnego oświetlenia i kompletną przebudowę boksów aranżacyjnych, aż po dostosowanie standardu ekspozycji mebli i dekoracji do aktualnych trendów. Dołożyliśmy starań, aby wygląd sklepu był w pełni zgodny z najnowszymi rozwiązaniami w tym zakresie. Po intensywnym remoncie, z dumą otworzyliśmy kolejną część obiektu i zapraszamy na komfortowe zakupy wszystkich, którzy mają w planach zmiany w domowej przestrzeni – komentuje Przemysław Gurban, dyrektor operacyjny Agata S.A.