Salon ekspozycyjny Miele pojawił się w Łodzi

Miele Experience Center to największa w Łodzi ekspozycja urządzeń Miele i miejsce, gdzie można przy filiżance kawy przetestować urządzenia ze wszystkich kategorii. Architekci znajdą tu inspiracje i konkretne rozwiązania przy projektowaniu kuchni dla swoich klientów. Część wystawiennicza podzielona jest na strefy pralnictwa, odkurzaczy i ekspresów do kawy

oraz urządzeń do zabudowy. Te ostatnie tworzą aktywną kuchnię, przeznaczoną na pokazy i warsztaty kulinarne, prowadzone zawsze w duchu less waste. Gospodynią będzie tu najczęściej szefowa kuchni, Magda Klimczak

Łódzki salon działa od połowy maja i jest ósmym Miele Experience Center w Polsce.

Od ponad 120 lat Miele tworzy urządzenia dla gospodarstw domowych. Jako jedyny na świecie producent w branży AGD Miele testuje większość urządzeń na 20 lat użytkowania. Produkty Miele zużywają minimalną ilość wody i energii. Urządzenia można testować i wybierać w Miele Experience Centers w Warszawie (Plac Unii, Royal Wilanów) , Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Gdyni i Łodzi.