Salon kultowej marki w nowej odsłonie (zdjęcia)

Po zmianie lokalizacji i wystroju 11 września we Wrocław Fashion Outlet został ponownie otwarty salon marki Levi’s®. Minimalizm, jeszcze lepsza ekspozycja asortymentu oraz większa wygoda podczas zakupów to główne aspekty, które wzięto pod uwagę podczas aranżowania przestrzeni oraz dopasowywania jej do potrzeb i oczekiwań klientów, a także konceptu marki.