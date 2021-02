Salon łazienek Jeta najemcą HomePark Franowo

Sieć salonów z wyposażeniem łazienek JETA dołączyła do grona najemców parku handlowego „HOMEPARK” Franowo w Poznaniu, którego właścicielem jest Fundusz Pradera European Retail Parks.



Sieć „HOMEPARK” to cztery parki handlowe, zlokalizowane w Warszawie – „Janki” i „Targówek”, w Poznaniu – „Franowo” oraz w Katowicach – „Rawa”, o łącznej powierzchni najmu 115 tys. mkw. Parki skupiają ponad 70 sklepów z artykułami do budowy, wykończenia oraz urządzenia wnętrz.

Firma JETA jest obecna na rynku od ponad 30 lat. Obecnie działa, jako bezpośredni dostawca i dystrybutor marek, takich jak: Tubądzin, Paradyż, Cerrad, Nowa Gala, Ceramika Gres, Cersanit czy Opoczno. Salon zajmuje powierzchnię 500 mkw.



„HOMEAPRK” Franowo zlokalizowany jest na ponad 32 tys. mkw., z parkingiem na ponad 2,700 miejsc. Do grona najemców należą min.: OBI, Jula, Decathlon, Sports Direct, RTV EURO AGD.

Parki handlowe HOMEPARK są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.