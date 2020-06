Salon Live in Denim we Wzorcowni

Do grona najemców należącego do EPP centrum handlowego Wzorcownia we Włocławku dołączył salon Live in Denim (81 mkw.).

W nowym salonie klienci znajdą odzież dżinsową i akcesoria, w tym najmodniejsze kolekcje marek CALVIN KLEIN Jeans, Tommy Jeans, Pepe Jeans i Mustang. Sklep Live in Denim we Wzorcowni jest drugim salonem marki, która stawia na zaspokajanie potrzeb miłośników dżinsowej mody premium w Polsce.