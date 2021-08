Salon marki Rituals w Galerii Bałtyckiej, Sadyba Best Mall i Westfield Arkadia

fot. Rituals

W Galerii Bałtyckiej w Gdańsku salon holenderskiej sieci RITUALS. Umowa najmu pomiędzy RITUALS a ECE Projektmanagement Polska została już sfinalizowana, a otwarcie planowane jest na 1 września. Z kolei w Sadyba Best Mall salon Rituals zostanie otwarty w 18 sierpnia na 1. piętrze galerii, 4 sierpnia w Westfield Arkadia w Warszawie, a 22 września w Riviera Gdynia.

- Kosmetyki RITUALS były dotychczas dostępne dla polskich klientów w perfumeriach Douglas i Sephora oraz online Ekspansja naszej marki na rynek polski jest kolejnym etapem realizacji naszego planu rozwoju na rynkach europejskich – komentuje zawarcie umowy najmu Agata Witkowska, Real Estate Manager RITUALS.

- W portfolio ECE w Niemczech, Austrii i Czechach znajduje się już ponad 60 sklepów RITUALS, teraz czas na Polskę. Liczymy na dalszy rozwój współpracy w naszych pozostałych centrach – mówi Szymon Skwierczyński, Senior International Key Account Manager (Leasing) w ECE Marketplaces.





Firma powstała w 2000 roku w Holandii. Obecnie marka prowadzi działalność na terenie 33 państw, posiada ponad 855 sklepów flagowych, 2,7 tys. sklepów typu shop-in-shop i pięć miejskich centrów SPA.

Przeczytaj także: Hebe otwiera drogerię w Stojadłach

Rituals Cosmetics to marka łącząca kosmetyki do ciała i domu. Oferując szeroką linię produktów do pielęgnacji ciała i twarzy, świec zapachowych, perfumowanych patyczków i różnorodnych herbat, marka stara się zmieniać nawet codzienne, rutynowe czynności w wyjątkowe momenty