Salon motocyklowy Inter Motors w Galerii Młociny

Jeszcze przed rozpoczęciem na dobre nowego sezonu wiosennego w bielańskim centrum ruszył sklep o powierzchni 340 mkw., w którym miłośnicy jednośladów znajdą m.in. markowe kaski, odzież, inne akcesoria i części.

Po polskich drogach jeździ ponad milion motocykli. W ubiegłym roku najwięcej nowych pojazdów rejestrowano w kwietniu i maju.

– Obecność salonów samochodowych w centrach handlowych na całym świecie powoli przestaje dziwić. W poszukiwaniu nowych dróg dotarcia do klienta, dealerzy doceniają możliwości, jakie daje obecność w obiekcie retailowym o ugruntowanej pozycji i dużym zasięgu oddziaływania. Z kolei dla zarządcy to szansa na zainteresowanie nowej grupy odbiorców i zaciekawienie odwiedzających nietypową ofertą. My idziemy o krok dalej, otwierając na wiosnę nasze centrum na liczną w Polsce grupę entuzjastów motocykli. Jako pierwsze centrum handlowe w Warszawie poszerzyliśmy nasze portfolio o największą krajową sieć motocyklową z bogatym wyborem części, akcesoriów i odzieży dla motocyklistów – komentuje Michał Pękala, Asset Manager w EPP.

Na 340 mkw. powierzchni mieszkańcy Bielan i okolic będą mogli zapoznać się z bogatą ofertą produktów znanych marek motocyklowych, takich jak Alpinestars, Shark, Nolan czy Shoei. Propozycja nowego sklepu Inter Motors obejmuje m.in. strefę kasków, duży wybór odzieży turystycznej, ubrania i obuwie off-road, pokrowce, zabezpieczenia antykradzieżowe, kufry i inne akcesoria motocyklowe. Klienci Galerii Młociny znajdą tu także opony, oleje oraz części motocyklowe, a o fachowe doradztwo zadbają doświadczeni konsultanci.