Salon W. KRUK w CH Plaza Rzeszów

Portfolio CH Plaza Rzeszów od kilku lat jest sukcesywnie rozbudowywane o najnowsze marki i salony wzbudzające zainteresowanie klientów.

– Jesteśmy już po otwarciu salonu jednej z najstarszych marek jubilerskich. Salon będzie działał w centrum przez minimum 5 lat. Sklep został zaprojektowany zgodnie z najnowszą aranżacją i standardami W.KRUK – tłumaczy Radosław Jamrozik, dyrektor CH Plaza Rzeszów.

Nowy najemca CH Plaza Rzeszów to nie jedyna dobra wiadomość od zarządcy centrum Keen Property Managment. Na przedłużenie współpracy z rzeszowską Plazą w ostatnim czasie zdecydowało się pięciu najemców. Na kolejnych pięć lat w centrum pozostanie bieliźniana marka ESOTIQ oraz SMYK, czyli największa polska sieć z artykułami przeznaczonymi dla dzieci. Na przedłużenie umów zdecydowały się również VISSAVI oraz salony jubilerskie YES i VERONA. Ci najemcy pozostaną w CH Plaza Rzeszów przez co najmniej trzy lata.