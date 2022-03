Salon YES ruszył w szczecińskim Outlet Park

Aż 63% polskich konsumentów sądzi, że marki powinny adresować cele społeczne w ramach swojej działalności biznesowej. Coraz częściej klienci oczekują od firm realnego zaangażowania społecznego oraz w zakresie ochrony środowiska. Nowy najemca Outlet Parku, marka YES, m.in. wspiera równowagę ekosystemu, przekazując część środków ze sprzedaży wybranej kolekcji na rzecz pomocy pszczołom oraz realizuje kampanię, w której walczy ze stereotypami dotykającymi kobiety na całym świecie.

YES to polska, rodzinna firma biżuteryjna z ponad 40-letnią historią, która posiada w kraju blisko 170 salonów. W ofercie YES znajdują się autorskie kolekcje biżuterii ze złota i srebra oraz kamieni szlachetnych. Marka chętnie angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska oraz porusza istotne tematy w debacie publicznej. Jak mówi o sobie marka – YES to nie tylko biżuteria, to manifest, z którym kobiety chcą się utożsamiać.

Outlet Park, centrum wyprzedażowe w regionie zachodniopomorskim, dysponuje ponad 28 tys. mkw. powierzchni najmu. To unikatowy projekt, który jako pierwszy w Polsce łączy centrum wyprzedażowe z funkcjami typowymi dla regularnego centrum handlowego. Znajduje się tu 120 sklepów oraz punktów usługowych oraz m.in. supermarket Netto, przychodnia Dom Lekarski, klub fitness Calypso oraz 7-salowe kino sieci Helios.