Salony CCC wyposażone w cyfrowe e-kioski

CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa posiada ok. 90 platforme-commerce i prawie 1000 sklepów w 29 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee

Po testowym wdrożeniu w około 200 sklepach, Grupa CCC rozszerzyła dostępność e-kiosków produkcji polskiej spółki Nanovo, na blisko 750 salonów stacjonarnych w Europie Środkowej.

Wdrożenie rozwiązania od Nanovo objęło Polskę, Czechy, Słowację, Węgry i Rumunię. W ten sposób Grupa wzmacnia wielokanałowy model kontaktu z klientem.

Przeczytaj także: Monnari najemcą dwóch centrów Auchan

– W CCC stawiamy na omnichannel – chcemy bowiem być dostępni wszędzie tam, gdzie jest nasz klient, gdzie lubi robić zakupy. Światy online i offline coraz bardziej się przenikają. Konsumenci cenią sobie różnorodność oferty w Internecie. W tym samym czasie chcą mieć możliwość obejrzenia i przymierzenia produktu przed zakupem. E-kioski w sklepach stacjonarnych to właśnie to rozwiązanie, które łączy świat wirtualny i rzeczywisty – powiedział Jakub Grzelak, Dyrektor Zarządzający ds. Retail w Grupie CCC.

Po testowym wdrożeniu w około 200 sklepach, Grupa CCC rozszerzyła dostępność e-kiosków produkcji polskiej spółki Nanovo, na blisko 750 salonów stacjonarnych w Europie Środkowej. To wygodne rozwiązanie, które pozwala na tablecie z aplikacją CCC w kilku prostych ruchach sprawdzić dostępność towaru w poszukiwanym rozmiarze i znaleźć interesujące produkty z rozbudowanej oferty internetowej. Wybrane obuwie czy akcesoria znajdujące się na stanie salonu, można od razu przymierzyć. Natomiast jeśli dany produkt jest niedostępny stacjonarnie lub wyzwaniem jest znalezienie odpowiedniego rozmiaru, kupujący może w łatwy sposób zamówić go na tablecie z dostawą do domu.

– Rozwój e-commerce oznacza wejście na rynek ogromnej liczby nowych klientów, którzy przez ostatni rok nauczyli się korzystać ze sklepów online. Nie chcą oni jednak ograniczać się do jednego kanału zakupu. Co więcej, jak pokazuje CCC, fizyczne formaty wciąż mogą akcelerować sprzedaż i oferować benefity. Rozwiązania takie jak e-kioski, działające na styku online i offline, aktywują nowy rodzaj doświadczeń konsumenckich, wspierając równocześnie logistykę, edukację oraz sprzedaż w sklepie. Jesteśmy dumni, że możemy być partnerem technologicznym CCC w procesie digitalizacji sklepów stacjonarnych w Europie Środkowej i wspólnie, dynamicznie zmieniać rynek handlu – mówi Marcin Płatek, COO w Nanovo.



CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa posiada ok. 90 platform

e-commerce i prawie 1000 sklepów w 29 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Od maja 2021 r. Spółka poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price. CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.