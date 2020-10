Salony Jean Louis David tracą przez pandemię 20-30 proc. obrotów

Nasze salony działają w topowych lokalizacjach, które przez pandemię notują najgorsze wyniki. Mamy spadki obrotu od 20 proc. do 30 proc. Na 72 lokale, tylko dwa - w nowych, niedawno otwartych centrach - są na plusie. Reakcja wynajmujących jest bardzo różna. Z jednej strony mamy zniżki uzależnione od spadków, a z drugiej kompletnie sztywne podejście - tłumaczy Tomasz Bączyk, członek zarządu Provalliance Poland.

Tomasz Bączyk, członek zarządu Provalliance Poland: W chwili lockdownu mieliśmy 75 salonów marek Jean Louis David, Franck Provost i Lovely Look. Zamknęliśmy trzy własne lokalizacje pod szyldem tej pierwszej, ale one jeszcze przed lockdownem zostały do tego wyznaczone, więc pandemia tylko przyspieszyła ten proces. Dwa salony działały w galeriach handlowych, jeden w lokalu przy ulicy. W pozostałych - w zależności od miesiąca - odczuwalne są spadki obrotu od 20 proc. do 30 proc. Mniejszy ruch dotyczy placówek zarówno w galeriach handlowych, jak i przyulicznych, ponieważ nasze są salony są często w pobliżu biur.