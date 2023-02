Salony LANCERTO w Zielonej Górze i Wrocławiu w nowym koncepcie

Nowoczesne tablety umożliwiające klientom dostęp do pełnej oferty na życzenie, większa strefa przymierzalni, nowy wygląd i jeszcze lepsze wykorzystanie całej powierzchni salonu – to wszystko zyska sklep LANCERTO we Wrocław Fashion Outle po zakończeniu rebrandingu. Otwarcie już w połowie marca. W listopadzie w nowym koncepcie ruszył pierwszy salon sieci w Zielonej Górze.