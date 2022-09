Salony Vision Express i Greenpoint w Galerii Grodovej

Salony Vision Express dostępne są już w 132 miastach i miejscowościach w całej Polsce. Ich łączna powierzchnia to ponad 27 tys. mkw. Marka nie zamierza ograniczać planów rozbudowy, zapowiadając otwarcie salonu w Oławie na przełomie maja i czerwca. W bieżącym roku sieć planuje powiększyć się o co najmniej 15 punktów, zlokalizowanych m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Warszawie, Wejherowie i Wrześni. Nowe lokalizacje wynikają ze strategii Vision Express docierania do miejsc, w których brakuje dostępu do profesjonalnych usług optycznych, przy jednoczesnej ekspansji w większych miastach.