Salony YES w Outlet Park i Designer Outlet Sosnowiec

YES to polska, rodzinna firma biżuteryjna z ponad 40-letnią historią, która posiada w kraju blisko 170 salonów. W ofercie YES znajdują się autorskie kolekcje biżuterii ze złota i srebra oraz kamieni szlachetnych.

Outlet Park, centrum wyprzedażowe w regionie zachodniopomorskim, dysponuje ponad 28 tys. mkw. powierzchni najmu. Znajduje się tu 120 sklepów oraz punktów usługowych oraz m.in. supermarket Netto, przychodnia Dom Lekarski, klub fitness Calypso oraz 7-salowe kino sieci Helios.