Samochody przez internet sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Automarket.pl z rekordem

Za pośrednictwem platformy Automarket.pl sprzedano w marcu ponad 400 aut – to rekordowy miesiąc od jej uruchomienia w połowie 2020 roku.

Marzec oraz cały pierwszy kwartał 2023 r. były rekordowe także pod względem łącznej wartości sprzedanych pojazdów, która wyniosła odpowiednio blisko 30 i 80 mln zł.

Osiągnięcie wysokich wyników umożliwiła szeroka oferta bezpiecznego i atrakcyjnego finansowania, która będzie kluczowa także w kolejnych miesiącach.

- Szczególnie cieszy nas fakt, że rekordowe wyniki, które odnotowaliśmy w marcu, osiągnęliśmy przede wszystkim dzięki poprawie efektywności naszych działań. Pomimo planowego obniżenia wydatków na marketing udało nam się poprawić dotarcie do osób zdecydowanych na dokonanie transakcji w formule oferowanej przez naszą platformę. Dzięki temu odnotowaliśmy ponad 50-proc. wzrost liczby użytkowników na stronie, co przełożyło się na istotne wzrosty liczby zapytań ze strony klientów – mówi Tomasz Otto, Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu w PKO Leasing odpowiedzialny za rozwój platformy Automarket.pl. – Dotychczasowe bardzo dobre wyniki i pozytywne sygnały, docierające do nas z rynku, przybliżają nas do realizacji ambitnego celu jakim jest sprzedaż 4500 aut w roku 2023 - dodaje.

jak informuje, rekordy w pierwszym kwartale 2023 roku nie byłyby możliwe bez wielomiesięcznej pracy nad budową rozpoznawalności marki Automarket.pl. Dalsze działania w tym obszarze, czyli rozwijanie oferty poprzez dostosowywanie jej do potrzeb klientów, którzy pomimo znacznej poprawy dostępności aut nie odwrócili się od zdalnego modelu zakupu, będą głównym wsparciem w osiągnięciu celu sprzedażowego.

Wzrost zainteresowania finansowaniem napędza sprzedaż aut

Pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna, w tym utrzymująca się wysoka inflacja, a przede wszystkim rosnące ceny nowych i używanych samochodów, skłaniają kierowców do rozważenia alternatywnych dla zakupu gotówkowego form użytkowania pojazdu. Chociaż statystki – m.in. instytutu Samar - wskazują, że popyt w branży motoryzacyjnej rośnie, coraz większa część kierowców rezygnuje z tradycyjnego zakupu, wybierając użytkowanie auta w wygodnym finansowaniu - w postaci leasingu lub wynajmu długoterminowego.

- Nie udałoby się nam osiągnąć wysokiej sprzedaży bez zapewnienia naszym klientom oferty atrakcyjnego finansowania. Na platformie Automarket.pl dostrzegamy stale rosnące zainteresowanie alternatywnymi formami użytkowania pojazdów. Udział nowo zawartych umów leasingu zwiększył się w marcu 2023 roku o 6 pp. względem analogicznego okresu przed rokiem, a umów wynajmu długoterminowego o 2 pp. – wskazuje Tomasz Otto.

Zaznacza, że dla osiągnięcia wysokich wyników sprzedaży, zwłaszcza w kontekście mniejszych, lecz wciąż trwających ograniczeń produkcji pojazdów, istotne jest utrzymanie bogatej oferty popularnych modeli. Na platformie Automarket.pl w marcu 2023 roku najczęściej decydowano się na auta marek Skoda (16 proc. łącznej sprzedaży), Opel (15 proc.) i Volkswagen (8 proc.). Jeśli chodzi o konkretne modele, od zeszłego roku rośnie zainteresowanie droższymi pojazdami z segmentów C i D, do których należały samochody najchętniej wybierane w marcu przez klientów. Były to Opel Astra (6 proc.), Hyundai i30 (5 proc.) oraz Volkswagen Passat (5 proc).

Dostępność aut przestaje być problemem – rynek musi przygotować się na mniejszy popyt

Chociaż produkcja aut wciąż nie wróciła do poziomu sprzed pandemii COVID-19, duże podmioty zajmujące się sprzedażą samochodów są w stanie zapewnić stałą dostępność różnorodnej oferty aut dzięki doświadczeniu i wiedzy zatrudnionych ekspertów oraz wieloletniej współpracy z sieciami dealerskimi.

- Dzięki rozbudowanym kanałom pozyskiwania samochodów oraz współpracy z wieloma sieciami dealerskimi, jesteśmy w stanie utrzymać stałą dostępność niemal 2500 samochodów na stronie i powoli ją powiększać. Widzimy jednak, że to nie ograniczenia podaży stanowią obecnie największe wyzwanie dla podmiotów z naszej branży. Utrzymująca się inflacja i niepewna sytuacja ekonomiczna wielu gospodarstw domowych sprawia, że klienci indywidualni oraz mali przedsiębiorcy poszukują obecnie bezpiecznych rozwiązań, które nie będę stanowiły obciążenia dla ich budżetu. Z tego powodu na początku roku uzupełniliśmy naszą ofertę o elastyczny leasing i wynajem długoterminowy z możliwością zakończenia umowy przed czasem bez dodatkowych kosztów – mówi Tomasz Otto z Automarket.pl.

Eksperci z platformy Automarket.pl przewidują również zwiększenie zainteresowania autami używanymi. Z tego powodu, oprócz przygotowania szerokiej oferty takich pojazdów, konieczne będzie zapewnienie nabywców o ich nienagannym stanie technicznym i historii poprzez zagwarantowanie dostępu do raportów zewnętrznych podmiotów. Dla klientów będzie to tym bardziej istotne w obliczu rosnących kosztów napraw i serwisów – zyskają pewność, że wybrane auto, nie narazi ich na nieprzewidziane wydatki.