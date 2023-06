Samsonite otworzył salon artykułów bagażowych w Magnolia Park

Bagaże i walizki stworzone przez Samsonite od ponad 110 lat towarzyszą podróżnym na całym świecie. Od 7 czerwca asortyment tej marki jest dostępny także dla klientów Magnolia Park.

Samsonite jest ceniony za odważny design, niezawodną jakość oraz nowatorską technologię. Firma wytwarza swoje produkty w zakładach w Belgii i na Węgrzech, co pomaga jej reagować bardzo szybko na zmieniające się potrzeby i wymagania rynku. Samsonite stawia także na zrównoważony rozwój i stale wprowadza do swojej oferty asortyment wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu. Nowa linia walizek Proxis, którą promuje znany tenisista Casper Ruud, posiada pokrywy w pełni nadające się do ponownego przetworzenia.

– Obecność lidera artykułów bagażowych, firmy Samsonite, w Magnolia Park to kontynuacja naszych działań mających na celu poszerzanie oferty galerii o najpopularniejsze marki na rynku. Dodatkowo Samsonite bardzo odpowiedzialnie podchodzi do kwestii ekologii, co jest spójne z polityką proekologiczną naszego centrum, a dzięki temu nasi klienci mogą wybierać wśród szerokiego wachlarza produktów tworzonych z myślą o środowisku – mówi Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektor Magnolia Park.

Samsonite obok Mohito w Magnolia Park

Nowy salon Samsonite ulokowany jest na pierwszym piętrze, obok Reporter Young. W ofercie sklepu klienci znajdą walizki, torby podróżne, plecaki, a także akcesoria takie jak kuferki, kosmetyczki, parasolki, portfele czy breloki. Samsonite oferuje także bagaże dla dzieci z wizerunkami ulubionych bohaterów bajek.

Samsonite jest kolejną znaną marką, która w ostatnim czasie otworzyła swój sklep w Magnolia Park. Niedawno do najemców galerii dołączył hiszpański odzieżowy brand Mango. Salon mieści się na parterze, obok Mohito i przyszłej lokalizacji Primark. Ma powierzchnię 600 mkw. powierzchni i jest inspirowanym stylem śródziemnomorskim – z jasnym wnętrzem i dodatkami wykonanymi z naturalnych materiałów. W nowym sklepie znajdziemy modną odzież i akcesoria dla kobiet. Salon Mango w Magnolia Park jest jedynym sklepem tej marki we Wrocławiu.