Second-hand najnowszym konceptem IKEA. Pierwszy sklep powstanie w Szwecji

fot. shutterstock

IKEA otworzy sklep z używanymi rzeczami, w którym sprzedawane będą wyłącznie używane i odnowione meble. Koncept ma pomóc szwedzkiemu detaliście w realizacji ambicji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Pierwszy na świecie "antykwariat IKEA" pojawi się w Szwecji jeszcze przed końcem roku. Będzie to projekt pilotażowy. Firma zamierza go regularnie oceniać i dostosowywać go oczekiwań konsumentów. Plan zakłada sprowadzenie zniszczonych mebli i artykułów dekoracyjnych z pobliskich oddziałów do sklepu w celu naprawy i odsprzedaży.

-Jeśli mamy osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, musimy rzucić sobie wyzwanie i przetestować nasze pomysły w praktyce - mówi Jonas Carlehed, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Szwecja. Do 2030 r. detalista chce zmniejszyć swój wpływ na klimat o 70%. Firma dąży również do stosowania wyłącznie materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.

W 2019 roku Ikea rozpoczęła również pilotażowy projekt leasingu produktów na wielu rynkach: klienci mogą wypożyczać meble i zwracać je później.