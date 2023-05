Second-handy przeżywają boom, ale nie brakuje nieuczciwych klientów

Second hand, salony mody vintage, outlety odzieżowe czy też wcześniej „ciucholandy” lub „lumpeksy” cieszą się w Polsce niesłabnącą popularnością. Stoi za tym kilka powodów – od chęci znalezienia oryginalnych modowych perełek, poprzez chęć kupienia odzieży w atrakcyjnej cenie, aż po troskę o planetę i dbanie o środowisko. Ten ostatni aspekt jest ważny już dla 54% badanych.

Według Statista w 2021 r. światowa wartość rynku odzieży używanej została oszacowana na 96 miliardów dolarów, ale już 2026 rynek ma się podwoić, a jego wartość prognozowana jest na 218 miliardów dolarów. W Europie wartość rynku odzieży używanej za 2022 r. oszacowano na ponad 18 mld USD, a prognoza do roku 2023 wskazuje na wzrost jego wartości aż do ponad 40 mld USD.

Polacy chętnie kupują w second-handach

W Polsce oprócz pobudek ekologicznych, do sklepów z odzieżą używaną wciąż przekonują nas wyraźnie niższe ceny. Jeden z najwyższych w Europie wskaźników inflacji znacznie odcisnął piętno na naszych portfelach, co było widać choćby na podstawie krótszych wyjazdów na „majówkę” czy przenoszeniu się z miejscem robienia zakupów do dyskontów i „podążaniem” za promocjami.

Z drugiej strony, w sklepach z odzieżą używaną chcemy więcej produktów wyższej jakości, a często również marek premium. Użytkownicy mediów społecznościowych wymieniają się adresami sklepów, w których najczęściej pojawia się odzież od znanych projektantów i radzą, w jakie dni do nich zaglądać. Markowe produkty przyciągają także złodziei.

Kradzieże w second-handach

- Sklepy z odzieżą używaną borykają się z takim samym problemem wzrostu poziomu kradzieży, jak każda inna branża detaliczna. Statystyki są nieubłagane i od wielu miesięcy notujemy ogromne wzrosty liczby nieuczciwych konsumentów. Ten rodzaj biznesu nie operuje jednak na wysokich marżach, które pozwalałyby na zatrudnienie profesjonalnej ochrony, a lipcowa podwyżka płacy minimalnej jeszcze bardziej zwiększy te koszty. Z drugiej strony, to właśnie markowe produkty, znanych i lubianych projektantów pozwalają osiągnąć najwyższą marżę, a to one są najczęściej celem złodziei. Jeśli nie kradną dla siebie, to najczęściej w celu dalszej odsprzedaży na licznych platformach internetowych. Powstaje zatem uzasadnione pytanie, jak w rozsądnie ekonomiczny sposób i przy minimalnych wydatkach ograniczyć straty w najcenniejszych towarach? Odpowiedzią wydaje się być sposób znany z niektórych odzieżowych sklepów wielobrandowych, w których elektronicznie zabezpiecza się tylko najbardziej wartościowe produkty, najbardziej pożądanych marek – komentuje Agnieszka Sawicka, Marketing Manager w Checkpoint Systems.

Z ekonomicznego punktu widzenia wyposażenie sklepu z odzieżą używaną w system kamer, pracowników ochrony i elektroniczne zabezpieczenia nie ma najmniejszego sensu. Kamery muszą obsługiwać dodatkowi pracownicy, a ochrona po prostu będzie zbyt kosztowna. Obecnie polscy klienci second handów reprezentują praktycznie cały przekrój społeczeństwa - od tych z wykształceniem podstawowym, po tych z wykształceniem wyższym. Od tych zarabiających całkiem dobrze, po tych szukających najtańszych rzeczy. Taki przekrój klientów oznacza, że każdemu z nich trzeba zaoferować produkty, których szukają, a to wiąże się z koniecznością posiadania w asortymencie także odzieży uznanych marek, na których zarabia się najlepiej.

Obecny wzrost kradzieży rok do roku to ponad 31%, porównując rok 2021 do 2022. Możemy się zatem spodziewać, że poziom kradzieży nie zmaleje, a być może wzrośnie jeszcze bardziej. Złodziejstwo zacznie pojawiać się w branżach, w których do tej pory miało marginalne znaczenie. Duże sklepy „zbroją” się na potęgę i stosują coraz bardziej wyrafinowane zabezpieczenia antykradzieżowe. Złodzieje zawsze wybierają jednak te miejsca, gdzie zabezpieczeń nie ma lub są bardzo słabe. Skoro sklepy z odzieżą używaną mają w swojej ofercie marki premium, a niekiedy nawet luksusowe, to i w nich coraz częściej będą gościć nieuczciwi konsumenci.