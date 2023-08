Seksgadżety z ekspresowym dowozem coraz popularniejsze wśród Polaków

Z okazji Międzynarodowego Dnia Seksu obchodzonego 21 sierpnia firma Glovo sprawdziła, jak wygląda życie seksualne Polaków: jak często uprawiają seks, co lubią najbardziej i czy korzystają z seks gadżetów.

Międzynarodowy Dzień Seksu zainicjowany został przez kanadyjskiego studenta w 2008 r. Hasłem przewodnim pierwszych obchodów było "Unzip and unwind", które w mediach społecznościowych zebrało ponad 130 000 tys. celebrujących - co w tamtych czasach stanowiło olbrzymie zainteresowanie. W Polsce częściej Międzynarodowy Dzień Seksu obchodzi się 7 czerwca (ustanowiony przez Radę Tradycji Unii Europejskiej), jednak z racji rosnącego zainteresowania Polaków tematyką seksualną, nic nie stoi na przeszkodzie, aby świętować dwa razy - zaznacza Glovo.

Z ostatnich badań wynika, że statystyczny Polak uprawia seks co najmniej raz w tygodniu - zwykle jest to sobota, mniej więcej około godziny 21.00.[1], a połowa naszych rodaków pozytywnie ocenia swoje życie seksualne[2]. Zapewne są to mieszkańcy województwa dolnośląskiego i zachodniopomorskiego, którzy seks uprawiają kilka razy w tygodniu[1]. Czy umilamy sobie życie erotyczne seks zabawkami? Coraz częściej. Z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Glovo wynika, że 5% Polaków zamawia gadżety erotyczne online[2]. Przy czym, mówimy tutaj o dostawach ekspresowych jeszcze tego samego dnia, a nie klasycznym e-commerce z dostawą w ciągu kilku dni.

Erotyczne zabawki to nie współczesny wymysł

Wbrew pozorom erotyczne zabawki to nie wymysł współczesnych: najstarsze odnalezione dildo ma 30 000 lat - znaleziono je w jaskini w pobliżu niemieckiego miasta Ulm. Zespół badaczy z Uniwersytetu w Tybindze drobiazgowo przebadał kamiennego penisa: o tym, że był seks gadżetem świadczy nie tylko falliczny kształt i długość (20,32 cm), ale również prążki na idealnie gładkiej powierzchni przedmiotu. Możliwe też, że to prastare dildo wykorzystywane było nie tylko do rozniecania płomienia ludzkiej namiętności, ale też do rozpalenia ogniska.

Wraz z rozwojem technologii gadżety erotyczne stały się bardziej wyrafinowane technologicznie. W 1966 roku Dirk Bauer i Michael Pahl zaprojektowali kultowe dildo: niebieski, silikonowy Paddy Penguin (Pingwinek Przylepka) – pierwszy „designerski” gadżet erotyczny. Tak się składa, że Pingwinek należy do najpopularniejszych seks produktów zamawianych przez użytkowników aplikacji Glovo. Równie chętnie zamawiane są tampony gąbkowe oraz prezerwatywy. Z kolei globalnie najpopularniejsze są masażery, wibratory oraz lubrykanty.

Seks gadżety z e-sklepów z ekspresową dostawą

Według raportu Gemius "E-commerce w Polsce 2022", Polacy coraz częściej korzystają z zakupów online ze względu na całodobową dostępność, nieograniczony wybór i atrakcyjne ceny w porównaniu do sklepów stacjonarnych[1]. Liczba internautów w Polsce wzrosła do 30 mln, z czego aż 77% robi zakupy online. Coraz więcej Polaków zamawia online także gadżety erotyczne. Użytkownicy Govo mogą zamówić je już w kilku miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Trójmiasto i już niedługo Katowice), a na platformie dostępne są produkty m.in. Secret Place, Sex Shop Heaven czy Erotic Med. Dotychczas najdroższe zamówienie z sex shopów w Glovo Polska przekroczyło wartość 6 000 zł! Największą zaletą łatwego dostępu do tych produktów jest to, że każdy z nich można dostać dyskretnie pod drzwi już w godzinę.

