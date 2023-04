Selektywny odbiór tekstyliów: "mamy bardzo mało czasu, żeby się dobrze przygotować"

W ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego zaczynamy doceniać, jak ogromną rolę odgrywa recykling tekstyliów. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadza obowiązek przyjmowania odpadów tekstyliów i odzieży przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od dnia 1 stycznia 2025 r.

- Mamy bardzo mało czasu na to, żeby dobrze przygotować się do wejścia w życie w 2025 roku przepisów unijnych dotyczących selektywnego odbioru tekstyliów - przekazał na panelu "Gospodarka z drugiej ręki" prezes Vive Textile Recycling, Bertus Servaas. - Zaprosiliśmy do naszej firmy przedstawicieli resortu klimatu i środowiska, aby pokazać, jaka jest ogromna skala zjawiska, z którym mamy do czynienia. Tysiące, setki tysięcy ton odzieży poddajemy każdego dnia obróbce pozwalającej oddzielić pełnowartościową konfekcję, której dajemy drugie życie. Niezależnie od tego poddajemy recyklingowi odzież nie nadającą się do ponownego wykorzystania. Skala zjawiska jest ogromna i warto się na nowe rozwiązania przygotować - powiedział podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezes Vive Textile Recycling Bertus Servaas.

Źródło: wnp.pl