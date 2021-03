Sephora przeniosła rekrutację do online'u

fot. Sephora

Sieć Sephora cyfryzuje obszar HR i odnotowuje wzrost liczby kandydatów do pracy o 98 proc. Firma zastąpiła papierowe operacje administracyjne rozwiązaniem SAP SuccessFactors, stanowiącym zestandaryzowany, chmurowy system obsługi pracowników i przeniósł rekrutację do świata online.

Chcąc zmniejszyć obciążenie administracyjne kierowników perfumerii związane z rekrutacją 15 tys. nowych pracowników rocznie, Sephora postanowiła wdrożyć cyfrowy system zarządzania kapitałem ludzkim. Za migracją do nowego środowiska przemawiała także potrzeba dostosowania procesów do wymogów każdego z 38 rynków, na których obecna jest Sephora. Rozwiązanie SAP umożliwiło wgląd w kluczowe wskaźniki efektywności w czasie rzeczywistym i podejmowanie bardziej świadomych, opartych na danych, decyzji personalnych. Priorytetem firmy było sprostanie oczekiwaniom młodego pokolenia, które podbija rynek pracy – do 2030 roku millenialsi mają stanowić ponad 70 proc. siły roboczej.

Sephora zainwestowała między innymi w budowę strony kariery z ofertami pracy, dzięki czemu sieć perfumerii odnotowała wzrost liczby kandydatów o 98 proc.

- Wcześniej kierownicy sklepów bazowali na CV wręczanych przez kandydatów odwiedzających perfumerię. Teraz, gdy ludzie mogą aplikować na wolne stanowiska online, istnieje znacznie większa pula talentów do wyboru - mówi Thomas Morabito, Global Vice President HRIS, Sephora

Obecnie za pomocą MySephoraCareer na jedno ogłoszenie odpowiada 600 kandydatów, podczas gdy w przeszłości było to 10-20 osób.Teraz wystarczy 20 minut, by domknąć proces zatrudnienia na przykład nowego beauty konsultanta.

Za wdrożenie platformy odpowiadał SAP Polska.

Według prognoz PMR Market Experts, w 2021 rynek kosmetyczny w Polsce zaliczy wzrost na poziomie 4,2 proc. rdr. a udział Sephory wzrósł do ponad 27 proc. Obecnie spółka, będąca częścią grupy LVMH, posiada na świecie 2,600 sklepów i zatrudnia około 40 tys. osób w sklepach i biurach.