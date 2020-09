Sephora w Arkadii z automatem do odioru zamówień click&collect

Sephora zaskoczy kleintów warszawskiej Arkadii, fot. mat. pras.

Flagowa perfumeria Sephora w Polsce, zlokalizowana w warszawskiej Westfield Arkadia 5 września powita klientów w nowej odsłonie. Na odwiedzających czeka wiele nowości dostępnych wyłącznie w tej perfumerii m.in. strefa barberska, strefa chilloutu, strefy partnerskich marek.

W perfumerii pojawi się Skin Care Room, czyli zamknięta strefa dedykowana indywidulanym i spersonalizowanym konsultacjom pielęgnacyjnym, BarberShop marki Acqua di Parma oferujący serwis barberski dla panów, czy Strefa relaksu - Chillout Zone - miejsce, w który można wygodnie poczekać na konsultację.

We flagowej perfumerii pojawi się także pierwszy w Sephora w Polsce automat do samodzielnego odbierana zamówień Click & Collect.

Na odwiedzających czekać będzie również usytuowana tuż przed wejściem do Sephora, tropikalna wyspa marki makijażowej TARTE, która debiutuje w Polsce.

Powiększona Sephora będzie liczyć 600 mkw.