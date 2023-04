Sezon grillowy rozpoczęty. Jaki sprzęt proponuje Castorama?

Polacy kochają grilla i nic w tym dziwnego - w końcu słońce i piękna pogoda aż proszą nas o to, abyśmy wyszli z domów i spędzili większość dnia na świeżym powietrzu. Obecnie grille dają nam nieograniczone możliwości. Przygotujemy na nich już nie tylko mięsne kąski, ale na niektórych modelach ugotujemy ziemniaki czy podsmażymy warzywa. A to wszystko w przydomowym zaciszu.

Klasyczne i wygodne grille

Niektórzy fani grillowania lubią tradycyjne i proste rozwiązania, takie jak grille węglowe. Są to zdecydowanie najprostsze w swojej budowie grille, a dodatkowo z łatwością możemy je przechowywać i transportować. Lato, dla wielu, to kursowanie między własnym ogrodem, a np. podmiejską działką. W takiej sytuacji posiadanie jednego sprzętu, który możemy zabrać wszędzie ze sobą to duża oszczędność. Na jaki ruszt się zdecydować, wybierając grilla węglowego? Okrągłe grille to absolutne klasyki – najlepiej czerwone, jak z amerykańskich filmów. Jeżeli jednak planujemy gotować dla większej grupy ludzi to zastanówmy się nad wyborem większego grilla z kwadratowym rusztem.

Grille węglowe dostępne są także z kilkoma dodatkowymi funkcjami, które mogą ułatwić nam ich transport, lub skrócić czas przygotowywania posiłku. Warto, dlatego zwrócić uwagę na grille wyposażone w kółka i pokrywę. Idealnym wyborem będzie grill węglowy - model Tehema, lub Elger.

Grille gazowe

Grille gazowe to absolutny hit ostatnich lat. Co różni je od grilli węglowych? Przede wszystkim mogą być one większe, a co za tym idzie mieć więcej palników, w których łatwo zapanujemy nad temperaturą. Jeżeli zależy nam, aby na grillu smaki mięsa i warzyw nie przenikały się, warto zdecydować się na grille kilkupalnikowe, najlepiej regulowane. Dodatkowy blat roboczy, regulowany ruszt, dodatkowy boczny palnik i niezbędne do przechowywania przyrządów półki - wszystkie te udogodnienia zapewniają nam grille gazowe. Tu polecamy zapoznać się z ofertą Castoramy, gdzie znajdziemy grille, na których przygotujemy posiłek nawet dla 16 osób.

Grille elektryczne

Dla fanów całorocznego grillowa, zdecydowanie najlepszym pomysłem będzie grill elektryczny. Tego typu sprzęt nadaje się do gotowania zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i w ogrodzie. Tak samo jak grille gazowe, nie produkuje on dymu, a temperatura, jak w zwykłych kuchenkach, jest prosta do regulowania. Grill Master Grill&Party MG401 to sprzęt kompaktowy, dlatego łatwo będzie nam go przechowywać, a dodatkowo, możemy umieścić jego ruszt na kuchennym blacie i cieszyć się pysznymi grillowanymi potrawami przez cały rok.