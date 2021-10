SFD zasili ofertę Galerii Jurajskiej

W ofercie sklepu SFD klienci będą mogli znaleźć suplementy diety i odżywki dla sportowców stosowane np. przed, w trakcie i po treningu, żywność dietetyczną (m.in. bez cukru, dla wegan, superfood i słodycze dietetyczne), a także witaminy i preparaty prozdrowotne wspierające kondycję. Na miejscu będzie można także uzyskać fachową poradę co do ich doboru w zależności od potrzeb. SFD to pierwszy sklep tego typu, skierowany stricte do sportowców i osób aktywnych fizycznie w segmencie zdrowia i urody Galerii Jurajskiej, a zarazem 14 lokal w tej kategorii.



SFD to już kolejna nowość w ofercie Galerii Jurajskiej. Niedawno w centrum handlowym otwarto salon sieci Volcano. Planowane są także otwarcia New Balance, Foot Locker i HalfPrice. Ta ostatnia marka stworzy tu największy sklep swojej sieci w woj. śląskim, mający powierzchnię 2135 m kw.