Shell Café z promocją lunchowych okazji

Shell Café jest konceptem kawiarniano-gastronomicznym wprowadzonym w sierpniu 2021 r. Zmianą dla klientów była nowa jakość kawy – dwie mieszanki stworzone we współpracy z roastmasterami oraz obsługa baristów na stacjach. Pierwsza kawiarnia Shell poza stacją paliw została otwarta w lipcu minionego roku w Warszawie przy ul. Karolkowej 30. Odsłona 3.0 to świeższe produkty w atrakcyjnych cenach i nowe mieszanki kawowe.

Co znaczy w praktyce Shell Café 3.0?

Przez najbliższe trzy miesiące propozycję konceptu Shell Café zostaną zmodyfikowane w oparciu o specjalne oferty: śniadaniową, lunchową, popołudniową i wieczorną. Przewidując popyt na dane kategorie, firma będzie dbała, aby w tych godzinach produkty były świeżo przygotowane.

Kawa na stacjach Shell

Na stacjach Shell, początkowo w formie testu od marca, w ofercie znajduje się limitowana edycja kaw speciality. Jest to kawa o bardzo wysokiej punktacji – powyżej 80 punktów w 100-punktowej skali SCA (Special Coffe Association). Kawa speciality sprzedawana na Shell ma ok. 82-87 punktów. Mieszanki wydobywają też w naturalny smak podobny do truskawki, marakui czy mango (bez dodawania tych składników).

Oferta promocyjna:

Oferta dzienna:

Oferta śniadaniowa w godzinach 5:00-11:00, w ramach której będą trzy zestawy do wyboru: croissant (maślany lub czekoladowy) lub cookies (owsiane lub czekoladowe), ciastko bez cukru lub cała świeża witryna i krótkie zapiekanki + kawa/ herbata/ czekolada/ woda Shell Café z rabatem 33 proc. na napój[1] + 300 pkt Shell ClubSmart[1] Z

Oferta lunchowa w godzinach 11:00-15:00, w ramach której będą cztery zestawy do wyboru: zawartość całej witryny świeżej i frytki lub zapiekanka i frytki lub oferta obiadowa wraz z zupą lub kanapki pakowane i słodka przekąska + kawa/ sok pomarańczowy lub warzywny tłoczony/ czekolada/ woda Shell Café z rabatem 33 proc. na napój [2] + 500 pkt Shell ClubSmart.

Oferta popołudniowa w godzinach 15:00-17:00, w ramach której będą dwa zestawy do wyboru: hot-dog lub cookies (owsiane lub czekoladowe) i ciastko bez cukru + kawa/ herbata/ czekolada/ woda Shell Café z rabatem 33 proc. na napój[3]+ 300 pkt Shell ClubSmart ​

Oferta wieczorna w godz. 17:00-20:00, w ramach której będą dwa zestawy do wyboru: panini (wszystkie smaki) lub kanapka pakowana + kawa/ herbata/ czekolada/ woda Shell Café z rabatem 33 proc. na napój[4] + 300 pkt Shell ClubSmart

Oferta weekendowa: W weekendy w godzinach 8:00-10:00 przy zakupie dwóch kaw, trzecią kawę, czekoladę lub herbatę klient otrzyma za 1 gr[5]. W godzinach 17:00-19:00 podobna zasada będzie obowiązywała przy hot dogach. Przy zakupie dwóch, trzeci mały hot dog klient otrzyma za 1 gr. Przez cały dzień będzie można zakupić trzy dowolne kawy 250 g, a czwartą dowolną kawę 250 g otrzymać za 1 gr. Do każdego zamówienia dla klubowiczów będzie doliczane 200 pkt Shell ClubSmart.

Oferta miesiąca (luty): Kupując 2 kawy Shell Café, klient otrzyma kubek wielorazowego użytku w promocyjnej cenie 9,99 zł. We wtorki i czwartki dla klubowiczów Shell ClubSmart kawy paczkowane w promocji 3+1 za 1 grosz.