Shell przekazał 12 mln zł na uchodźców z Ukrainy

Do tej pory jako grupa, Shell przekazał ponad 38,3 mln złotych na rzecz organizacji charytatywnych w tym: 8,5 mln zł dla Polskiej Akcji Humanitarnej, 8,5 mln zł na Czerwony Krzyż w Ukrainie, 16,5 mln zł do Mercy Corps, 4,3 mln zł dla Państwowej Straży Pożarnej i 850 tys. zł do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ponadto firma przekazała ponad 100 000 litrów paliwa firmom i instytucjom, które zajmują się transportem uchodźców. Do osób potrzebujących trafiło także 1200 laptopów, dzięki którym łatwiejsze będzie poszukiwanie pracy czy nauka.