Showroom Roadbike w Elektrowni Powiśle

W salonie w Elektrowni Powiśle klienci znajdą zarówno wysokiej klasy rowery – na przykład wykonane z bambusa czy mające elektryczne przerzutki – jak i specjalistyczną odzież i obuwie, w tym polskich, włoskich i hiszpańskich marek.

Roadbike - co to za miejsce

Roadbike to miejsce stworzone z pasji do sportu – przede wszystkim kolarstwa i triathlonu. Filarem marki są nasi pracownicy – pasjonaci z wieloletnią historią sportową. W zespole mamy nie tylko świetnych specjalistów, ale też ludzi mających na swoim koncie osiągnięcia w Mistrzostwach Świata Ironman, ultrakolarstwie (3333 km w 10 dni dookoła Polski), triathlonie czy enduro. Cieszymy, że możemy szerzyć wiedzę i zarażać pasją do kolarstwa w nowo otwartym salonie naszej marki w Elektrowni Powiśle – mówi Maciej Kozłowski, Founder Roadbike.

Salon Roadbike w Elektrowni Powiśle został zaprojektowany zgodnie z industrialnym klimatem historycznej lokalizacji. Przestrzeń wypełnia naturalny wystrój z ręcznie robionego drewna, oświetlonego lampami w mocnych odcieniach żółci, czerwieni i pomarańczy.

Jaka jest oferta Roadbike

Roadbike oferuje zarówno zakup gotowego roweru (np. butikowych włoskich marek Sarto czy Titici), jak i przygotowanie jednośladu za pomocą innowacyjnej usługi bikefittingu, wykonywanej w profesjonalnym studiu. Ramy są ręcznie robione pod wymiar kolarza oraz malowane według własnego projektu. W asortymencie klienci znajdą odzież kolarską i akcesoria, takie jak: okulary, kaski, siodełka, dętki, lampki, opony i inne niezbędne do rowerowego ekwipunku. Wśród marek wyróżniają się m.in. Nalini czy Rapha. Salon w Elektrowni Powiśle ma również małą strefę serwisową, w której klienci mogą dostosować zakupiony rower do swoich potrzeb czy skorzystać z podstawowego przeglądu.

Obsługa Roadbike w Elektrowni Powiśle oferuje także usługę montażu domowych trenażerów, mobilnego serwisu dla firm czy organizację wyjazdów kolarskich. Klienci mogą tu kupić bony na profesjonalny bikefitting czy generalny serwis rowerowy.