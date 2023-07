Sieć domów towarowych chce, by połowa transakcji dotyczyła rzeczy używanych

Ubrania powinny krążyć w obiegu

Selfridges organizuje punkt wymiany (Swap Shop) w londyńskim oddziale od 10 do 30 lipca. Jest on obsługiwany we współpracy z Loanhood, firmą zajmującą się wypożyczaniem ubrań i odzieżowym marketplacem. Konsumenci mogą bezpłatnie wymienić do pięciu ubrań na inne używane przedmioty.

Eksperci na miejscu sprawdzą wszystkie przywiezione ubrania i wręczą klientom pieczątki zgodnie z wartością przedmiotów. Przez dwie godziny kupujący mogą przeglądać ubrania innych osób i wybierać, co zabrać do domu.

Swap Shop by Loanhood ma na celu "przedłużenie życia" ubrań. Sieć domów towarowych Selfridges wspiera takie inicjatywy - w zeszłym roku rozpoczęła przedsięwzięcie „Worn Again” i dąży do tego, aby do 2030 roku prawie połowa wszystkich transakcji dotyczyła towarów używanych, napraw lub wynajmu.