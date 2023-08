Sieć drogerii dm wkracza w erę sztucznej inteligencji z własnym chatbotem

W dzisiejszych czasach postęp technologiczny wywraca do góry nogami wiele dziedzin naszego życia, a handel detaliczny nie jest wyjątkiem. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań staje się coraz bardziej powszechne, a teraz do grona przedsiębiorstw, które wykorzystują potencjał sztucznej inteligencji, dołącza sieć drogerii dm. Ich najnowsza inicjatywa, chatbot o nazwie dmGPT, zyskała już rozgłos w świecie online.

Autorska wersja ChatGPT

Chatboty wykorzystujące sztuczną inteligencję nie są nowością, jednak dmGPT wyróżnia się autorską koncepcją i zaawansowaną technologią. Bazując na autorskiej wersji modelu językowego GPT-3.5, bot ma za zadanie dostarczać efektywną i szybką obsługę klienta oraz pracowników.

Warto podkreślić, że inicjatywa ta nie była wprowadzana na chybił trafił. Przez pewien okres czasu, firma przeprowadziła testy, w których udział wzięło około 3300 pracowników centrali firmy Dialogicum. To właśnie oni mieli okazję przekonać się o zaletach oraz skuteczności działania dmGPT. Uruchomienie oficjalnej wersji chatbota miało miejsce 11 sierpnia.

ChatGPT pomoże pracownikom dm

Roman Melcher, dyrektor zarządzający ds. IT / dmTECH, podkreśla, że wprowadzenie dmGPT nie ma na celu zastąpienia ludzi maszynami, lecz ułatwienie im pracy oraz dostarczenie nowych możliwości. W tym kontekście, kluczową zasadą, według której funkcjonuje dmGPT, jest "Human in the Loop". Oznacza to, że ludzkie decyzje wciąż odgrywają kluczową rolę w procesach decyzyjnych, takich jak publikacja, testowanie i zatwierdzanie wyników.

Oczywiście, wprowadzenie tak zaawansowanego narzędzia nie jest procesem jednorazowym. Firma dm planuje wdrażać dmGPT krok po kroku, zapewniając, że pracownicy otrzymają odpowiednie wsparcie i szkolenia, by jak najlepiej wykorzystać potencjał nowej technologii.

Nowe rozwiązania od sztucznej inteligencji

Inicjatywa sieci drogerii dm otwiera nowe horyzonty dla zastosowania sztucznej inteligencji w obszarze handlu detalicznego. Jej podejście, oparte na równowadze między technologią a ludzkim czynnikiem, może stać się inspiracją dla innych firm dążących do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w swoich branżach.