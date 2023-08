Sieć drogerii otwiera sklepy w Ropczycach i Legnicy

Nowe drogerie dm

- Otwieramy dwa kolejne sklepy jednego dnia, zwiększając tym samym liczbę drogerii dm do 17. w Polsce. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi, by być jeszcze bliżej naszych klientów - mówi Marek Mączka, kierownik regionalny dm w Polsce.

Powierzchnia sali sprzedaży dm w Ropczycach wynosi 402 mkw., zaś w Legnicy 485 mkw. W obu miastach drogeria zadbała o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklepy wyposażone są w ławeczkę do odpoczynku, czy stację pakowania prezentów. Na klientów czekają komfortowe parkingi. Sieć zatrudniła siedmiu pracowników w każdej nowej lokalizacji.

W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. W dziale dziecięcym sklepu dm rodzice znajdą wszystko dla niemowląt i dzieci. Klienci kupią tu także żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt. Dużą popularnością, cieszą się produkty marek własnych (alverde, Balea).

dm - wyróżniają nas ceny

Tym, co wyróżnia dm na polskim rynku są ceny. Drogerie gwarantują atrakcyjną i trwałą cenę półkową, która nie jest podwyższana przez okres minimum 4 miesięcy od daty ostatniej podwyżki widocznej przy każdym produkcie. dm wychodzi z założenia, że nie należy sztucznie zawyżać cen, by potem obniżać je na krótki okres, zmuszając klienta do kupowania produktów na promocjach, a nie wtedy, kiedy faktycznie ich potrzebuje.



Drugim wyróżnikiem są atrakcyjne oferty kuponów rabatowych w aplikacji "Mój dm" oraz dodatkowe kupony PAYBACK. W skali miesiąca to łącznie około dwudziestu różnego rodzaju kuponów, które w połączeniu z gwarancją trwałej ceny tworzą korzystną ofertę dm.



Mieszkańcy całej Polski mogą kupować w sklepie online www.dm.pl oraz za pomocą aplikacji “Mój dm”. Mają przy tym możliwość wybrania najbardziej komfortowej i wygodnej dla siebie opcji realizacji zamówienia: dostawy w ciągu 2-3 dni roboczych do domu, dowolnego punktu odbioru DPD Pickup, urządzenia Paczkomat® InPost, albo odbioru ekspresowego w swojej drogerii stacjonarnej już po 3 godzinach od złożenia zamówienia.

Co wiemy o drogeriach dm

Drogerie dm posiadają ponad 4000 punktów sprzedaży, w których zatrudnionych jest ponad 66 000 osób w całej Europie.