Sieć Leroy Merlin otworzyła 71. sklep w Polsce

Nowy sklep, o powierzchni blisko 7,500 m2, powstał przy ulicy Tadeusza Kościuszki 71. Jest to największy w powiecie sklep, w którym klienci mają dostęp do 36 000 produktów potrzebnych do budowy, remontu i dekoracji domu oraz aranżacji ogrodu. Klienci będą mogli również skorzystać z profesjonalnej strefy projektowej, gdzie projektanci przygotują projekt kuchni, łazienki czy innego pomieszczenia. Do dyspozycji klientów będzie 300 miejsc parkingowych, w tym miejsca dostosowane dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Nie zabraknie również miejsc dla rowerów.

“W nowym sklepie dla pasjonatów domu i ogrodu, klienci otrzymają największy wybór produktów i rozwiązań w jednym miejscu, wyjątkową obsługę i bogatą ofertę usług towarzyszących. Stali klienci – zarówno indywidualni jak i profesjonaliści – będą mieli dostęp do atrakcyjnego programu lojalnościowego DOM i KLUB PRO”. – powiedział Radosław Głowacki, Dyrektor Sklepu.

Sklep w Kutnie, tak jak inne sklepy w sieci Leroy Merlin, jest przyjazny zwierzętom i klient będzie mógł przyjść na zakupy ze swoim czworonożnym przyjacielem.

Sklep Leroy Merlin Kutno otwarty będzie: od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 21:00. a w niedziele handlowe w godzinach 9:00 – 20:00.