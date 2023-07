Sieć Leroy Merlin tworzy nowe stanowisko kierownicze

Leroy Merlin działa na polskim rynku budowlano-dekoracyjnym i handlu detalicznego od 27 lat. W tym czasie sieć otworzyła 78 sklepów oraz wdrożyła wiele kompleksowych rozwiązań biznesowych.

Nowy dyrektor w Leroy Merlin

Od lipca 2023 roku obszar zrównoważonego rozwoju, a szerzej pozytywnego wpływu na środowisko, społeczeństwo i odpowiedzialne zarządzanie firmą, będzie w rękach Jacka Hutyry.

- Cieszę się, że dołączam do zespołu zarządzającego Leroy Merlin Polska. To bardzo ciekawe wyzwanie w nowym dla mnie sektorze. Dotyczy przekrojowo tematyki ESG (środowiska, społeczeństwa, ładu korporacyjnego), ale oczywiście w znaczącej mierze kluczowej - w Polsce, na świecie i dla mnie osobiście - odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Leroy Merlin Polska od lat już skutecznie podejmuje starania we wszystkich tych obszarach - od zarządzania redukcją własnych emisji oraz rozwój produktów i usług wspierających dekarbonizację klientów, przez budowanie bezpiecznego i komfortowego środowiska pracy, aż po świetnie działającą już 11 lat fundację czy zakrojone na bardzo szeroką skalę działania na rzecz osób uchodzących z Ukrainy. Firma ma solidne podstawy oraz - co najważniejsze - realną wolę rzetelnego, konkretnego działania i w zarządzie, i w poszczególnych zespołach. Z dumą dołączam do koleżanek i kolegów w kadrze zarządzającej i jestem gotowy do wspólnej pracy nad stojącymi przed nami wyzwaniami.

Kim jest Jacek Hutyra?

Jacek Hutyra dołączył do Leroy Merlin Polska po 18 latach pracy w Orange Polska oraz w paryskiej centrali Grupy Orange. W pierwszej części kariery zajmował się w Orange Polska ładem korporacyjnym, między innymi jako dyrektor biura zarządu, sekretarz komitetu audytowego rady nadzorczej czy współsekretarz komisji etyki firmy. W 2010 roku uczestniczył w tworzeniu fundacji „Dorastaj z nami”, inicjatywy 27 z największych polskich firm, opiekującej się dziećmi osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej, a następnie przez sześć lat społecznie zasiadał w jej zarządzie.

W latach 2015-2020 w centrali Grupy Orange w Paryżu pracował najpierw w zespole zarządzającym europejską działalnością Orange, a następnie zajmował się przekrojowymi projektami transformacji kulturowej i organizacyjnej.

Od 2020 roku jako Climate Officer Orange Polska odpowiadał za opracowanie, wdrożenie i animowanie strategii i działań klimatycznych #OrangeGoesGreen, ściśle łączących zdecydowane redukcje emisji gazów cieplarnianych z budowaniem wartości dla klientów oraz akcjonariuszy. Jacek Hutyra jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dyplomy z metod ilościowych i systemów informacyjnych oraz z zarządzania) i INSEAD (Global Management Certificate).

Od lipca 2023 roku kadrę zarządzającą Leroy Merlin Polska tworzą dyrektorki i dyrektorzy odpowiedzialni za finanse, zasoby ludzkie, zakupy, marketing, operacje, łańcuch dostaw, technologie i digitalizację oraz zrównoważony rozwój. Prezesem zarządu firmy od 2014 roku jest Krzysztof Kordulewski.