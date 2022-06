Sieć marketów z kartą Visa Castorama i usługą płatności na raty od Mastercard

Karta jest dostępna w ofercie Santander Consumer Banku i można wnioskować o nią w dowolnym sklepie Castorama, liczącej obecnie 91 lokalizacji w kraju.

Z Visa Castorama można korzystać zarówno na co dzień, jak i w przypadku większych wydatków takich jak remont, nowa kuchnia czy łazienka.

Proces uzyskania karty jest bardzo prosty - wystarczy, że klient pojawi się w sklepie Castorama i złoży wniosek o wydanie karty i przyznanie limitu za pośrednictwem jednego z pracowników sieci. Po podpisaniu umowy klient otrzyma kartę w wersji personal na adres domowy wraz z PIN-em i może używać jej jak zwykłej karty kredytowej do kolejnych zakupów w sklepie internetowym castorama.pl, sklepach stacjonarnych Castorama na terenie całej Polski, a także poza siecią. Karta zapewnia bezpieczne płatności internetowe dzięki usłudze 3D Secure oraz możliwość wypłaty pieniędzy z dowolnego bankomatu.

Jakie są zalety karty Visa Castorama?

- Karta jest wygodnym rozwiązaniem dla naszych klientów ze względu na proste formalności i stały dostęp do atrakcyjnych możliwości finansowych, takich jak np. trwająca od 25 maja do 24 lipca br. oferta do 12 rat 0% na wszystkie produkty przy zakupach za min. 100 zł - dodaje Grzegorz Kwaśnik, konsultant ds. Analityki Finansowej z Castorama Polska.

Dużą korzyścią karty kredytowej Visa Castorama jest fakt, że umowa zawierana jest tylko raz, a klient wielokrotnie może korzystać z przyznanego mu limitu bez konieczności zawierania kolejnych zobowiązań.

Płać w ratach w Castoramie

Mastercard, we współpracy z Bankiem BNP Paribas oraz agentami rozliczeniowymi Fiserv i Worldline, uruchomił usługę „Płać w ratach” dla klientów sklepów Castorama. Oferta umożliwia rozłożenie zakupów o wartości minimum 400 zł na płatność ratalną obejmującą 3, 6 lub 12 równych rat. Z rozwiązania mogą skorzystać posiadacze kart kredytowych Mastercard wydanych przez Bank BNP Paribas.

Usługa Mastercard „Płać w ratach” nie wymaga dodatkowych formalności, zajmuje zaledwie kilka sekund i jest realizowana od razu przy kasie lub na terminalu przenośnym. Klienci robiący zakupy w sieci sklepów Castorama mogą korzystać z oferty wielokrotnie. Dla kupujących usługa dostępna jest z poziomu terminala płatniczego, na którym po wpisaniu kodu PIN należy wybrać płatność w ratach i zadeklarować ich liczbę (3, 6 lub 12 miesięcy). Na ekranie terminala wyświetli się łączna kwota zakupu wraz z wysokością pierwszej raty oraz łączna kwota do spłaty. Ostatni krok to potwierdzenie płatności poprzez zielony przycisk na terminalu.

Usługa „Płać w ratach” została wdrożona w sklepach Castorama przez Mastercard we współpracy z agentami rozliczeniowymi Fiserv i Worldline oraz Bankiem BNP Paribas, który ustalił warunki finansowe promocji – do 25 lipca br. oprocentowanie stałe wynosi 0% i prowizja za usługę wynosi również 0%. Dzięki wsparciu agentów rozliczeniowych oraz częściowo samoobsługowemu modelowi sprzedaży, usługa jest prosta w uruchomieniu i obsłudze.