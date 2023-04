Sieć MOYA przebija barierę 400 stacji

Anwim, operator sieci stacji paliw MOYA, konsekwentnie realizuje strategię dynamicznego rozwoju. Na koniec 2022 roku w niebiesko-czerwonych barwach działało 401 stacji, a zgodnie z zapowiedziami firmy do końca 2024 roku będzie ich aż 500. Oprócz zagęszczania sieci, priorytetem spółki jest dążenie do jak najwyższej jakości ofertowanych produktów oraz usług. Celem jest to, by obiekty marki MOYA stały się stacjami pierwszego wyboru dla lokalnych klientów.

2 nowe stacje MOYA w Nowym Sączu

Na mapie małopolskiego Nowego Sącza pojawiły się aż dwie nowe stacje MOYA. Obie mają bardzo dogodną lokalizację i obsługują ruch tranzytowy oraz lokalny. Pierwsza położona jest przy ul. Węgierskiej 182 (DK 87), na trasie Nowy Sącz-Piwniczna Zdrój oraz przy centrum handlowym Galeria Sandecja. Drugi punkt mieści się przy ul. Lwowskiej 140, w niedalekiej odległości od centrum Nowego Sącza i jednocześnie przy popularnej trasie Jasło-Wadowice (DK 28). Na stację wjedziemy z obu kierunków ruchu.

Warto podkreślić, że oba punkty są stacjami franczyzowymi i mają jednego właściciela. Wśród franczyzobiorców MOYA rośnie liczba „multipartnerów”, czyli przedsiębiorców, którzy otwierają więcej niż jedną stację pod tym szyldem. Jest to wyraz zaufania do firmy oraz korzystnych warunków partnerstwa. Anwim wspiera franczyzobiorców na każdym etapie rozwoju, a współpraca opiera się na elastycznych i partnerskich zasadach. Z drugiej strony, tak dynamiczny rozwój sieci stacji paliw MOYA nie byłby możliwy bez partnerskich stacji – 70% wszystkich punktów MOYA działa w modelu franczyzowym.

Punkt przy ulicy Węgierskiej oferuje benzynę 95 i 98, olej napędowy standardowy i uszlachetniony oraz LPG. Stacja posiada wszelkie funkcjonalności odpowiadające na potrzeby klientów, którzy mają do dyspozycji dobrze wyposażony sklep oraz klimatyczną Caffe MOYA, w której mogą napić się dobrej kawy czy skorzystać z szerokiego asortymentu pysznych przekąsek, w tym chrupiących hot-dogów. Stacja dostosowana jest także do obsługi ruchu ciężarowego i posiada takie udogodnienia dla kierowców TIR, jak szybki wlew diesla czy dystrybutory z płynem AdBlue. Punkt oferuje dostęp do kompresora.

Stacja przy ulicy Lwowskiej również wyposażona jest w wielobranżowy sklep oraz Caffe MOYA. Kierowcy TIR, poza szybkim wlewem diesla i dystrybutorami z płynem AdBlue mogą skorzystać z wygodnego podjazdu. Przy stacji działa również myjnia bezdotykowa.