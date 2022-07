Sieć RTV Euro AGD zarobiła ponad 277 mln zł. Otworzyła 13 sklepów, zamknęła 3

13 otwarć i 3 zamknięcia RtV Euro Agd

Spółka Euro-Net w ubiegłym roku otworzyła łącznie 13 nowych sklepów. Nowe placówki otwarto w Kościerzynie, Pszczynie, Dęblinie, Łęcznej, Działdowie, Iławie, Piszu, Pleszewie, Poznaniu, Nowej Soli, Szamotułach, Gorzowie oraz Świdninie.

Jednocześnie na podstawie oceny potencjału i prognozowanych wyników finansowych sklepów spółka postanowiła zamknąć placówki w Katowicach, Szczecinie oraz Gorzowie.

Ostatecznie na koniec grudnia 2021 r. liczba placówek handlowych w całej sieci uległa zwiększeniu z 305 do 315 salonów.

Na koniec roku 2021 Spółka Euro-net posiadała 315 sklepów w 208 miejscowościach Polski.

Firma planuje utrzymanie tempa rozwoju sieci dostosowanego do rozwoju rynku oraz nowych propozycji zgłaszanych przez deweloperów.

Zarząd zadowolony z finansów

- Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki jest bardzo dobra, rok 2021 zakończył się dwucyfrowym wzrostem sprzedaży zaś nieznaczne obniżenie wyniku w stosunku do roku 2020 roku wynika z dodatkowego kosztu podatku od sprzedaży detalicznej, który obciążył wynik po raz pierwszy w 2021 roku. Poziom zysku i sprzedaży zarząd ocenia szczególnie wysoko bezwzględnie, jak również na tle występujących tendencji i zjawisk rynkowych związanych z gospodarczymi skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2. - podała zarząd firmy.

Wobec spółki toczą się dwa postępowania dotyczące rozliczeń podatku VAT za okresy od marca do września 2013 roku oraz od października 2013 roku do kwietnia 2014 roku. W postępowaniu za miesiące od marca do września 2013 roku spółka złożyła skargę od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. W postępowaniu za miesiące od października 2013 roku do kwietnia

2014 w I kwartale 2022 roku spółka otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie podtrzymującą wcześniejszą decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, w której zakwestionowana została prawidłowość części rozliczeń. Spółka całkowicie nie zgadza się z decyzjami organów skarbowych i dochodzi swoich praw w drodze sądowego postępowania administracyjnego.