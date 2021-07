Sieć RTV Euro AGD zarobiła prawie 300 mln zł. Firma nie korzystała z rządowego wsparcia

Salon RTV EURO AGD w Galerii Mokotów ze strefą dla graczy, fot. mat. pras.

Spółka Euro-Net prowadząca sieć sklepów z szyldem Rtv Euro Agd wypracowała za 2020 rok 299 931 882 zł zysku netto w porównaniu do 191 982 683 zł za 2019 rok. Firma nie korzystała z pomocy tarczy antykryzysowej, a kierownictwo firmy potraktowało pandemię jako szansę na rozwój.

23 otwarcia, 7 zamknięć

Spółka Euro-Net otworzyła 23 nowe sklepy. Nowe placówki handlowe otwarto w Siedlcach, Włocławku, Solcu Kujawskim, Świeciu, Trzciance, Chojnicach, Bytowie, Gdańsku, Żorach, Krapkowicach, Rudzie Śląskiej, Częstochowie, Chorzowie, Chełmie, Zgierzu, Braniewie, Oleck, Augustowie, Myśliborzu, Nysie, Wrocławiu, Żarach oraz Mińsku Mazowieckim. Sklepy uruchomione w 2020 roku pod względem organizacyjnym włączono do istniejącej struktury oddziałów.

Jednocześnie na podstawie oceny potencjału i prognozowanych wyników finansowych sklepów

spółka postanowiła zamknąć placówki w Siedlcach, Chojnicach, Szczecinie, Gliwicach, Rudzie

Śląskiej, Opolu oraz Pruszkowie.

Ostatecznie na koniec grudnia 2020 r. liczba placówek handlowych w całej sieci uległa zwiększeniu

z 289 do 305 salonów.

Na koniec roku 2020 Spółka Euro-net posiadała 305 sklepów w 197 miejscowościach Polski.

Popularny e-sklep

W roku 2020 spółka realizując strategię wielokanałowości nadal rozwijała sprzedaż internetową i

telefoniczną. Zgodnie z danymi ze strony SimilarWeb, dostarczającej danych analitycznych,

rankingów, badającej popularność stron internetowych, sklep internetowy Euro.com.pl był jednym z

najpopularniejszych sklepów internetowych w Polsce.

Finanse

- Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki jest bardzo dobra, rok 2020 zakończył się

istotnym wzrostem sprzedaży i wyniku EBITDA w stosunku do roku 2019. Poziom zysku i sprzedaży

zarząd ocenia szczególnie wysoko bezwzględnie, jak również na tle występujących tendencji i

zjawisk rynkowych związanych z gospodarczymi skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2 - podaje firma.

Sporny VAT

Wobec spółki toczą się dwa postępowania dotyczące rozliczeń podatku VAT za okresy od marca do

września 2013 roku oraz od października 2013 roku do kwietnia 2014 roku.

W postępowaniu za miesiące od marca do września 2013 roku firma złożyła skargę od wyroku

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego i oczekuje na

wyznaczenie terminu rozprawy. W postępowaniu za miesiące od października 2013 roku do kwietnia

2014 Spółka w 2020 roku otrzymała decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego

w Warszawie, w której zakwestionowana została prawidłowość części rozliczeń spółki w zakresie

podatku VAT. Spółka całkowicie nie zgadza się z decyzją i złożyła odwołanie od otrzymanej decyzji

do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. W przypadku gdyby Dyrektor Izby

Administracji Skarbowej nie uwzględnił odwołania Spółki, spółka zaskarży otrzymaną decyzję i

będzie dochodzić swoich praw przed Sądem Administracyjnym.

Szansa w pandemii

Na początku 2020 roku rozpoczęła się ogólnoświatowa pandemia wirusa SARS-CoV-2, która

począwszy od marca 2020 dotknęła również Polskę.

Spółka nie korzystała z żadnych wypłat bezpośrednich środków oferowanych w ramach Rządowych

Tarcz Antykryzysowych, Finansowych czy Branżowych. Utrzymała poziom zatrudnienia finansując

wynagrodzenia pracowników zamykanych w wyniku pandemii wirusa SARS-CoV-2 sklepów z

własnych środków.

- Chociaż w chwili sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ewoluuje, to

kierownictwo jednostki nie odnotowało negatywnego wpływu na sprzedaż w roku 2020 ani w

pierwszych dwóch miesiącach roku 2021 oraz nie odnotowuje istotnych zmian w łańcuchu dostaw

jednostki, jednak nie może przewidzieć w całości wszystkich przyszłych skutków. Kierownictwo

będzie nadal monitorować potencjalny wpływ zaistniałej sytuacji i podejmie wszelkie możliwe kroki,

aby maksymalnie zneutralizować negatywne skutki dla spółki - napisał zarząd.

Kierownictwo jednostki potraktowało w 2020 roku i traktuje nadal obecną sytuację jako szansę i przyjmuje strategię szybkiego dalszego umocnienia się na rynku, jako jego lider, w oparciu o wypracowane w ostatnich kilku latach silne przewagi konkurencyjne w ramach przyjętej długofalowej strategii budowania rozproszonej przewagi konkurencyjnej i pełnego łańcucha wartości: bardzo dobrze zarządzaną, opartą na własnych zasobach, szybką i sprawną logistykę, dwa bardzo mocne kanały internetowe oraz nowoczesny, silny call center, bezpieczne i skalowalne systemy informatyczne, z zapewnioną wysoką przepustowością łączy teleinformatycznych i dużymi mocami obliczeniowymi, na które jak dotychczas, tak również w 2021 roku przeznacza istotne nakłady.