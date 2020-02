Signify zainstalował system nawigacji wewnątrz budynku w Castoramie

Signify po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy w sklepie remontowo-budowlanym i dekoracyjnym zainstalował system Interact Retail, który umożliwia nowoczesne zarządzanie oświetleniem poprzez platformę, a także nawigację wewnątrz budynku. System lokalizacji można przetestować w jednym z największych sklepów sieci Castorama w Komornikach pod Poznaniem.

Nawigacja wewnętrzna w systemie Interact Retail to rozwiązanie do lokalizacji wewnątrz obiektów handlowych. System działa podobnie do nawigacji GPS, która nie jest możliwa w zamkniętych przestrzeniach z uwagi na liczne zakłócenia. W związku z tym, by użytkownikom smartfonów przyzwyczajonych do wysokiej precyzji nawigacji jaką dają aplikacje takie jak Google Maps, zagwarantować podobne doświadczenie, należy dane lokalizacyjne dostarczyć w inny sposób. Z pomocą przychodzi Interact Retail – system, dzięki któremu to światło staje się nośnikiem informacji o lokalizacji.

- System lokalizacji wewnętrznej Interact Retail oparty jest na technologii komunikacji z użyciem światła Visible Light Communication (VLC). Poprzez oprawy LED do kamer smartfonów klientów wysyłany jest unikatowy kod identyfikacyjny, który pozwala określić lokalizację urządzenia oraz wyznaczyć drogę do poszukiwanego produktu. Wystarczy jedynie pobrać dedykowaną na smartfony aplikację sklepu Castorama– wyjaśnia Agata Iwańska, Business Development Manager CEE, Signify.