Silcare i Mydlarnia u Franciszka ze sklepami w centrach Newbrigde

Nowe Bielawy w Toruniu i Nowe Czyżyny w Krakowie, dwa centra z portfolio Newbridge, rozwijają swój tenant-mix w segmencie zdrowia i urody. Ofertę krakowskiego obiektu niedawno wzmocniła marka Silcare, z kolei ofertę centrum w Toruniu – Mydlarnia u Franciszka.

Marka Silcare, która zadebiutowała w Nowych Czyżynach, to dynamicznie rozwijająca się sieć. W ofercie sklepu można znaleźć produkty niezbędne do pielęgnacji i stylizacji paznokci, w tym m.in. hybrydy, żele, produkty do manicure i pedicure, a także akcesoria.

W Nowych Bielawach w Toruniu niedawno zadebiutowała Mydlarnia u Franciszka. W jej ofercie można znaleźć produkty do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów, produkty kąpielowe, a także akcesoria.