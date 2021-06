Sinsay ma więcej salonów niż Reserved

Sinsay jest tańszy i może dotrzeć do szerszego grona klientów, fot. Shutterstock

LPP to największa polska firma odzieżowa notowana na giełdzie. Do tej pory utożsamiana była głównie z marką Reserved, jednak z najnowszego raportu spółki wynika, że w ostatnich miesiącach nastąpiła symboliczna zmiana warty. Obecnie to Sinsay ma najwięcej salonów - informuje bankier.pl.

Wyceniane na 24 mld zł LPP ma w swoim portfelu aż pięć głównych marek. To Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Przez lata bodaj najbardziej obecną w świadomości inwestorów oraz najbardziej promowaną był Reserved. Miało to zresztą potwierdzenie w strukturze grupy, gdzie to właśnie salonów Reserved było najwięcej. Teraz salonów Reserved jest 440, a sklepów marki Sinsay 483 - podaje serwis.

Wygląda na to, że nawyki konsumenckie promują rozwój marek tańszych. LPP samo w strategii zauważa, że "Reserved, Cropp, House i Mohito plasują się w umiarkowanym przedziale cenowym, natomiast Sinsay w segmencie Affordable Fashion Retail". Sinsay jest po prostu tańszy i może dotrzeć do szerszego grona klientów, także w mniejszych miastach i poza wielkimi centrami handlowymi. Takiej strategii szybko podatnego gruntu dostarczyło zresztą otoczenie, lockdowny wywołane pandemią koronawirusa sprzyjały rozwiązaniom ecommerce, ale i właśnie podejściu, które stało za rozwojem Sinsay'a.

