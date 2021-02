Sinsay najemcą Arkad Wrocławskich

Z początkiem lutego tenant-mix Arkad Wrocławskich zasiliły dwie nowe marki. Ofertę modową galerii wzbogacił salon Sinsay. Kategorię rozrywkową uzupełniła Akademia Driftingu Crazy Carts.

Do centrum handlowego, należącego do Develia SA, wprowadziła się marka odzieżowa Sinsay. Salon otwarty został w lokalu o powierzchni 913 mkw. Jest to obecnie największy sklep Sinsay we Wrocławiu.

Wzmocnieniem oferty rozrywkowej Arkad Wrocławskich jest z kolei pierwszy w województwie tor do driftowania na gokartach elektrycznych Crazy Carts. W nowo otwartej Akademii Driftingu (503 mkw.), pod okiem instruktora, jazdy w poślizgu mogą spróbować nie tylko dorośli, ale również dzieci powyżej trzeciego roku życia.

Pod koniec 2020 roku w galerii działalność rozpoczęły butik Dominika Młyńczak Made in Wrocław oraz drogeria M&K Kosmetyki Profesjonalne.