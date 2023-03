Sinsay najemcą Ozimska Park w Opolu

„W Rumunii zakończyliśmy 2022 rok realizacją naszego planu, który ogłosiliśmy jeszcze w 2020 debiutując na rumuńskim rynku powierzchni handlowych. W myśl strategicznego założenia do końca 2022 roku do użytku mieliśmy oddać obiekty o łącznej powierzchni 40 000 mkw. GLA i ten cel udało się osiągnąć, a rzeczone powierzchnie są w pełni wynajęte. Na rynku rumuńskim zbudowaliśmy silny zespół wysokiej klasy specjalistów, co pozwala nam na dalszą ekspansję i realizację kolejnych nieruchomości. Aktualnie trwa budowa obiektu handlowego w miejscowości Mosnita o powierzchni 8 500 mkw. To obiekt z wyjątkową strategią wynajmu. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności i przygotowaliśmy projekt z wyjątkową ofertą dla lokalnych przedsiębiorców takich jak piekarnie, pralnie, salony kosmetyczne, fryzjerzy, przychodnie i inne, podobne działalności. Chcemy, aby był to prawdziwie sąsiedzki koncept, w którym konsumenci znajdą nie tylko ofertę dużych, międzynarodowych sieci handlowych, ale także punkty handlowe i usługowe lokalnych przedsiębiorców” – podkreśla Wojciech Jurga, partner zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy na rynku w Rumunii. „Wraz z budową parku handlowego w Mosnita nie kończymy naszego rozwoju na rumuńskim rynku. Trwają zaawansowane przygotowania do realizacji kolejnych nieruchomości” – podsumowuje Wojciech Jurga.