Sinsay otwiera sklep w Galerii Dekada Malbork

Sinsay to jedna z 5 pięciu marek modowych należących do grupy LPP, jednej z największych polskich firm odzieżowych. W nowym salonie poza modą dla nastolatek, znajdą się ubrania i akcesoria dla kobiet oraz odzież dla dzieci pod szyldem Fox & Bunny. Całość uzupełniają akcesoria i elementy wyposażenia wnętrz z linii Home.

Salon Sinsay w Dekadzie Malbork znajdzie się na pierwszym piętrze pomiędzy salonami RTV euro AGD i Cropp, zajmie powierzchnię ponad 660 mkw.

- Dobierając najemców nieustannie dążymy do tego, aby nasi klienci mieli dostęp do jak najszerszej oferty tworzonej przez znane i lubiane marki. Rozwój naszego asortymentu i uzupełnienie tenant mixu o salon Sinsay reprezentujący rozpoznawalną sieć odzieżową, jest tego wyrazem. Grupa LPP, do której należy brand, zyskała silną pozycję rynkową w Europie – mówi Denis Gostomczyk, dyrektor Galerii handlowej Dekada Malbork. - W Dekadzie Malbork od dłuższego czasu funkcjonuje już inna marka grupy – Cropp, która cieszy się olbrzymią popularnością. Nowy sklep marki Sinsay nie tylko dopełni istniejącą ofertę Dekady, ale także stworzy nową destynacje zakupową wśród młodzieży i osób ceniących nowoczesny oraz oryginalny wygląd – dodaje Denis Gostomczyk.