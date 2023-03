Sinsay otwiera trzeci sklep w Zgorzelcu. Znamy lokalizację

Sklep Sinsay został otwarty po raz pierwszy w parku handlowym Eden 15 marca. Salon odzieżowy oferuje bogaty wybór najnowszych trendów modowych w atrakcyjnych cenach dla kobiet, mężczyzn, dzieci oraz produktów z linii wyposażenia wnętrz i kosmetyków do makijażu i pielęgnacji. Sklep zajmuje, ponad 1.1 tys. mkw co czyni go jednym z największych salonów marki w Zgorzelcu. Znajduje się on obok popularnego sklepu Action, co zapewnia dogodny dostęp do szerokiej gamy produktów dla wszystkich miłośników mody i stylu.

Maxim Shkolnick, Focus Estate Fund General Partner powiedział: "Jesteśmy zachwyceni, że możemy powitać Sinsay w Eden Retail Park, co niewątpliwie zwiększy doświadczenie zakupowe dla naszych klientów. Wraz z dodaniem Sinsay, a także sąsiadujących Carrefour i Leroy Merlin, nasza oferta najemców stała się jeszcze bardziej atrakcyjna, obejmując Decathlon, Jysk, Action i inne silne marki oraz zapewniając zróżnicowaną i ekscytującą gamę produktów. To nowe partnerstwo potwierdza nasze zaangażowanie w dostarczanie najwyższej jakości doświadczeń handlowych dla naszych klientów i dodaje do naszego już odnoszącego sukcesy portfolio najemców. Eden Retail Park jest obecnie prawie w pełni zajęty, a w najbliższych miesiącach chcemy osiągnąć 100% wskaźnik zajętości. Jesteśmy zachwyceni, że znakomity zespół leasingowy z Cream Property Advisors będzie kontynuował współpracę z potencjalnymi najemcami, aby w przyszłości sprowadzić do Eden Retail Park jeszcze więcej ekscytujących marek."