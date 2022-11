Sinsay w Galerii Katowickiej. Szersza ofera Home

Sklepy, w których w jednym miejscu i z zaufaniem do marki sprawdzonej w

asortymencie odzieżowym, można zaspokoić modowe potrzeby całej rodziny, są dla klientów wygodnym i oszczędzającym czas rozwiązaniem. Linie HOME, które proponują tego typu marki, wbrew pozorom nie są bardzo odległe od tych modowych. Stwarzają okazję do tego, żeby ubrać już nie tylko siebie, partnera czy dziecko, ale zadbać również o wystrój mieszkania czy domu. W tym kierunku rozwija się Sinsay - marka, która dziewięć lat temu wyszła od oferty modowej dla nastolatków, a po drodze znacznie poszerzyła swój asortyment.

Od ubrań, przez kosmetyki po dekorację wnętrz

Nowy Sinsay w Galerii Katowickiej jest dostępny dla klientów lokalu na poziomie +2, większym o ponad 880 m2 od poprzedniej lokalizacji. Zmiana była konieczna, aby fani marki mogli cieszyć się jej pełną ofertą. Sinsay stara się holistycznie podchodzić do wizyty w swoim salonie i przykłada dużą wagę do emocji i wrażeń, które towarzyszą zakupom. W ślad za tym między innymi ofertę odzieżową uzupełnia kolekcjami dla dużych i małych, inspirowanymi bohaterami z bajek i filmów. W salonie Sinsay można również znaleźć ofertę beauty.

W nowej odsłonie Sinsay w Galerii Katowickiej poszerzył swój asortyment także o akcesoria do wystroju wnętrz. Klienci znajdą tu meble i dodatki do każdego pomieszczenia w domu, od tekstyliów, poprzez dekoracje, aż po zastawę stołową, a wszystko to już w sezonowym, świątecznym wydaniu.