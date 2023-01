Skąd IKEA bierze drewno? Z polskich lasów

IKEA zwiększa przejrzystość w kwestii pochodzenia drewna z którego produkuje meble. Sieć tworzy mapę zaopatrzenia w drewno, która zawiera informacje o tym, skąd pochodzi cały materiał drzewny w produktach IKEA.

Polska największym dostawcą drewna do IKEA

Skąd IKEA kupuje drewno? źródło IKEA

Drewno to podstawowy materiał do produkcji mebli IKEA. Sieć po raz pierwszy dzieli się informacjami na temat źródła pochodzenia surowca. IKEA chce zwiększyć świadomość konsumentów w zakresie podejścia do zapewniania odpowiedzialnych praktyk pozyskiwania drewna.

„Ludzie chcą dowiedzieć się więcej o tym, jak pracujemy. Oprócz tego świat coraz bardziej docenia znaczenie, jakie lasy odgrywają dla ludzi i planety. Wierzymy, że większa przejrzystość pomoże wspierać rozwój odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie”, mówi Ulf Johansson, Global Wood Supply and Forestry Manager w Inter IKEA Group.

Mapa dostawców drewna do IKEA

Źródła pozyskiwania drewna IKEA IKEA

Mapa zawiera również nowe informacje o gatunkach drewna, regionach, z których pochodzi, ilości oraz o tym, jak IKEA pracuje nad poprawą gospodarki leśnej na różnych rynkach.

„Stając się bardziej przejrzystymi w kwestii naszego własnego wykorzystania drewna, chcemy dawać przykład, a także dzielić się naszymi postępami, nauką i wyzwaniami, przed którymi stoimy po drodze”, mówi Ulf Johansson.

Drewno zawsze odgrywało zasadniczą rolę w asortymencie IKEA

„Drewno to fantastyczny materiał, który jest trwały, odnawialny i nadający się do recyklingu oraz niezbędny do naszej transformacji w kierunku działalności o obiegu zamkniętym do 2030 r. Jest bardzo ceniony przez naszych klientów, ponieważ często pozwala na własną kreatywność. Drewno jest również ważne dla naszej tożsamości projektowej" mówi Fredrika Inger, dyrektor zarządzająca IKEA of Sweden.

Drewno made in Poland

Polska jest największym rynkiem pozyskiwania drewna dla dostawców IKEA. Kluczem do silnej obecności na polskim rynku są historyczne więzi i zaufanie, jakie sieć zbudowała z sektorem leśnym na przestrzeni lat. Polska oferuje również dużą ilość jasnych gatunków drewna, takich jak sosna i brzoza, które odzwierciedlają skandynawskie dziedzictwo projektowe i estetykę IKEA.

- Na meble produkowane w Polsce zawsze było duże zapotrzebowanie. Wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w zakresie obróbki drewna litego i materiałów płytowych w połączeniu z dużą podażą drewna z odpowiedzialnie zarządzanych lasów stwarzają doskonałe możliwości - podaje sieć.