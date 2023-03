Skalnik - esklep otwiera stacjonarny punkt we Wrocławiu

- Choć sezon na zimowe szaleństwo na górskich stokach powoli dobiega końca, jest to dobry moment na podsumowania i przygotowania do sezonu na letnie wędrówki czy kempingi – uważa Agnieszka Gawron, współzałożycielka i dyrektor kreatywna LSD.Studio.

Sklepów z odzieżą i akcesoriami górskim przeżywają żniwa

Jak wskazuje, sportowców i amatorów odpoczynku na świeżym powietrzu w otoczeniu dzikich krajobrazów co roku przybywa, czego potwierdzeniem jest coraz większa popularność sklepów z odzieżą i akcesoriami górskimi. Obecnie przeżywają one swoje żniwa. Otwarcie nowego salonu Skalnik we Wrocławiu przy ul. Legnickiej wpisuje się w ten trend.

Skalnik - z internetu do sklepu stacjonarnego

Sukces tak dużego przedsięwzięcia marki Skalnik, która do tej pory skupiała się głównie na handlu internetowym, daje autorom koncepcji wystroju wnętrza pole do przemyśleń na temat kierunku rozwoju i zmian w tej branży.

- Pierwszym i największym wyzwaniem przy projektowaniu tego sklepu nie było stworzenie specyficznego, niepowtarzalnego klimatu, ale uporządkowanie przestrzeni i jasny podział funkcjonalny – opisuje Agnieszka Gawron, współzałożycielka i dyrektor kreatywna LSD.Studio. Jak dodaje, konieczne było uwzględnienie wszystkich rodzajów aktywności sportowej i produktów, które są dość specyficzne i trudne do wyeksponowania, szczególnie w tak szerokiej gamie modeli i wariantów. - Zależało nam na tym, żeby w pełni wykorzystać potencjał dużej powierzchni lokalu i nie stwarzać wizualnych podziałów samej przestrzeni w formie tradycyjnych ścianek czy wysokich mebli i ekspozytorów. Cała powierzchnia ścian zewnętrznych wykorzystana została na ekspozycję towaru, a niższe meble wolnostojące pozwalają objąć wzrokiem cały sklep i szybko odnaleźć interesujący nas dział asortymentu. Dodatkowo sposób prezentacji jest zróżnicowany w zależności od poszczególnych stref i rodzaju produktów. Dzięki tym zabiegom, zachowaliśmy wrażenie dużej, otwartej przestrzeni, mimo dominującej ciemnej kolorystyki i dużej ilości asortymentu – opisuje Agnieszka Gawron.

Sklep o powierzchni 250 m2 odpowiada zarówno na potrzeby sportowca – amatora, okazjonalnego podróżnika, ale też wymagającego profesjonalisty potrzebującego dobrze zaprojektowanej, funkcjonalnej przestrzeni, która da mu możliwość przetestowania sprzętu i podjęcia najlepszej decyzji.

- Czy w dobie internetowych zakupów i nieograniczonej dostępności do produktów, wyspecjalizowane sklepy stacjonarne stracą swoją pozycję na rynku? I czy sprzedaż bezpośrednia może przejść do lamusa na rzecz zakupów internetowych? – pyta Agnieszka Gawron i od razu udziela odpowiedzi: - Na pewno nie w branży sportów outdoorowych, czego potwierdzeniem jest właśnie nowy sklep Skalnik we Wrocławiu.Okazuje się więc, że dla wielu pasjonatów aktywności w górach, kontakt z kupowanym przedmiotem i sprzedawcą nie może zostać zastąpiony przez zakupy w sieci, które teoretycznie dają dostęp do większej ilości produktów i usług. Szczególnie, jeśli mówimy tutaj o wyspecjalizowanym sprzęcie sportowym, w którym mały szczegół może zadecydować o funkcjonalności, wygodzie i przede wszystkim bezpieczeństwie jego użytkowania. Nowy sklep flagowy marki Skalnik daje między innymi możliwość przetestowania nowej pary butów w warunkach zbliżonych do występujących na prawdziwym górskim szlaku, czy skorzystania ze ścianki, umożliwiającej wypróbowanie nowego sprzętu wspinaczkowego.