Skechers bije własne rekordy. Sprzedaż za 2022 rok wyższa o miliard dolarów

Przez ostatnie cztery kolejne kwartały Skechers poprawiał własne rekordy. W ciągu całego roku sprzedaż wzrosła o 18%, osiągając 7,4 mld dolarów – to o ponad miliard dolarów więcej niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 373 mln dolarów.

Stany Zjednoczone windują wyniki Skechers, Chiny dołują

Choć w każdym kwartale padł rekord, dyrektor operacyjny marki, David Weinberg, jest szczególnie dumny z czwartego. Sprzedaż wzrosła o 13,5% w ciągu trzech miesięcy, głównie dzięki wzrostowi w USA o 22,3%. Sprzedaż międzynarodowa wzrosła o 8,7 %. Marka doświadczyła w tym okresie dużego spadku w Chinach (o 23%), co związane było z covidowymi obostrzeniami - ponad tysiąc sklepów Skechers musiało zostać ponownie zamkniętych w listopadzie ub.r.

Skechers rośnie na sprzedaży hurtowej

W przeciwieństwie do wielu innych marek modowych, Skechers opiera się głównie na sprzedaży hurtowej. Sprzedaż w tym segmencie wzrosła w ostatnim kwartale o 15,7 %, podczas gdy sprzedaż bezpośrednia do konsumentów - o 10,8 %. W ciągu całego roku sprzedaż hurtowa wzrosła o 23,2 %, w porównaniu do wzrostu o 10,2 % w sklepach własnych firmy. Jedynie na rodzimym rynku amerykańskim nastąpił realny wzrost sprzedaży detalicznej. W ubiegłym roku marka otworzyła również sklepy internetowe w krajach Beneluksu oraz Polsce.

Skechers liczy na odbicie w Chinach

Wraz z resztą branży modowej Skechers liczy na poprawę w Chinach w tym roku, co powinno dać marce ogromny impuls. W tym miesiącu Skechers wprowadza również do sprzedaży specjalną kolekcję, przygotowaną we współpracy z projektantką Diane Von Furstenberg. - Zakończyliśmy rok dobrze i spodziewamy się dalszego wzrostu w 2023 r. - podsumował David Weinberg.